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تموين الجيزة: لا تهاون مع محتكرى السلع الغذائية وسارقى الدعم

السبت، 25 نوفمبر 2023 04:35 م
تموين الجيزة: لا تهاون مع محتكرى السلع الغذائية وسارقى الدعم التموين
كتبت ـ مرام محمد

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أكدت مديرية التموين بالجيزة تكثيف المتابعة الميدانية والمرور على كل الأنشطة التموينية والتجارية للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه ومنع التلاعب بقوت المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وهالة غريب مدير مديرية التموين بالجيزة.
 
وأشارت المديرية، إلى أنه لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية وسارقي الدعم، مؤكدة ضخ كميات كبيرة من السكر الحر، سيتم توزيعها على مستوى المحافظة تحت إشراف المديرية والقائمين بالعمل على مستوى المديرية للتوزيع على السلاسل والمحال التجارية.
 
وأوضحت مديرية تموين الجيزة، أنه بالنسبة للأماكن التي لا يوجد بها مجمعات تم تكليف سيارات متنقلة على مستوى المراكز بجانب المنافذ الثابتة لتوزيع كميات كبيرة من السكر تحت إشراف مديري ورؤساء ومفتشي الإدارات الخارجية على مستوى المحافظة.

 







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