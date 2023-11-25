تقلبات جوية وتوقعات بهطول أمطار على مدن محافظة دمياط

دمياط معتز الشربيني

تشهد مدن محافظة دمياط حالة من الطقس المتقلب منذ صباح اليوم السبت، حيث ظهر الشمس غائمة مع انخفاض في درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار خاصة علي المدن الساحلية من ناحية أخرى انتظمت حركة الشحن والتفريغ بميناء دمياط، وكذلك حركة الصيد في حدود سواحل محافظة دمياط وبحيرة المنزلة مع ترقب بتغييرات جوية خلال الفترات المقبلة

وأشار اللواء أحمد شاهين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أى مشكلات أو أزمات قد تطرأ خلال موسم الشتاء، موضحًا مدى جاهزية الشركة من تشكيل فرق طوارئ فنية يتم تمركزها بمواقع التمركز الحيوية وفقاً لخطة الانتشار، وذلك لضمان التدخل السريع وحل أي مشكلة فور ظهورها خلال تلك الفترة، والتأكد من كفاءة كافة المعدات والأجهزة والسيارات بمختلف أنواعها، القيام بأعمال الملس والتطهير لشبكات الصرف الصحي بالمحافظة وتجهيزها.