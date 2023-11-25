تقديم الرعاية الطبية لــ 1080 حالة بقافلة جامعة طنطا الطبية بمركز قطور

الغربية عادل ضرة

نظمت جامعة طنطا اليوم قافلة تنموية شاملة بالتنسيق مع مؤسسة " حياة كريمة " في قرية عطف أبو جندى مركز قطور، لتوقيع الكشف الطبي علي المرضي وصرف العلاج بالمجان، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بمشاركة الدكتورة سحر الحجار، والدكتور محمد الشبيني وكيلا كليتي الصيدلة والطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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شهدت القوافل توقيع الكشف الطبي على عدد 1080 من خلال 15 عيادة، وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 75 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج واجراء الفحوصات اللازمة بالمجان، كما شهدت القوافل اجراء اختبارات لمحو الأمية، وتقديم الخدمات البيطرية لأكثر من 1385 رؤوس ماشية وطيور، بمشاركة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والأطباء والصيادلة.

تم توقيع الكشف الطبي في التخصصات التالية: 47 في جراحة المخ والاعصاب، و114 في طب الأطفال، و119 بجراحة العظام، و93 في الأمراض الجلدية، و121 بأمراض الباطنة، و47 بعيادة جراحة المسالك البولية، و103 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و8 بعيادة الجراحة العامة، و57 بعيادة الأمراض الصدرية، و54 بالنفسية والعصبية، و146 بعيادة طب وجراحة العيون، و15 بعيادة القلب والأوعية، و75 بعيادة المبادرات، و5 بعيادة تنظيم الأسرة، و76 بعيادة التحاليل.

كما تم تحويل 75 حالة للعلاج بالمستشفيات الجامعية بواقع 4 جراحة مخ وأعصاب،6 أطفال ،8 عظام، 8 جلدية، 8 باطنة، 4 مسالك بولية، 8 أنف وأذن وحنجرة، 2 جراحة عامة، 6 الصدر، 6 نفسية وعصبية، 14 طب وجراحة العيون، و1 قسم القلب والأوعية الدموية.

قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية لأهالي القرية عن الفحص المبكر للثدي وتثقيف صحي عن مرض السكر والضغط، وأسس إدراك الأمراض النفسية وكيفية اكتشافها والتعامل معها، وصحة الأم وحديثي الولادة، إضافةً إلى مضاعفات مرض السكر وكيفية العناية بالقدم السكري.