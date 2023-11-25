تعرف على تفاصيل إصابة الحيوانات بمرض الحمى القلاعية.. الأعراض والعدوى

كتبت أسماء نصار

مرض الحمى القلاعية هو مرض فيروس معدو سريع الانتشار ويصيب الابقار والجاموس والاغنام والماعز والخنازير وهو أهم مرض يصيب الحيوانات فى مصر.

وفى هذا التقرير نتعرف على العناصر الاساسية في هذا المرض:

أعراض المرض:

1- ارتفاع فى درجة الحرارة وهبوط فى انتاج اللبن .

2- ظهور حويصلات وقروح على الأغشية المخاطية المبطنة للفم، وفتحات الفم الخارجية واللسان مما يؤدى الى زيادة فى افراز اللعاب " الريالة ".

‎3-ظهور حويصلات وتقرحات على الجلد الموجود فوق وبين الأظلاف مما قد يؤدى إلى العرج.

‎4- ظهور حويصلات على حلمات الضرع.

‎5- نفوق فى الأعمار الصغيرة نتيجة اصابة عضلات القلب والتهابها.

‎6- قد يؤدى ارتفاع درجة الحرارة الى اجهاض الحيوانات العشارة.

طريقة نقل العدوى

‎1- تنتقل العدوى من حيوان الى اخر بالطريقة المباشرة" المخالطة"، حيث يفرز الحيوان المصاب الفيروس فى اللعاب والحليب والبول والبراز وفى هواء الزفير ، كما أن أجزاء النسيج الطلائى المنسلخ من الفم تحتوى على نسبة كبيرة من الفيروس.

‎2- تنتقل العدوى بشكل غير مباشر عندما تتعرض الحيوانات الى مواد ملوثة بالفيروس .

‎3- قد ينقل الانسان الفيروس من مزرعة إلى مزرعة كذلك السيارات المستخدمة فى نقل الحليب والأعلاف او فى التخلص من مخلفات الحيوانات المصابة.

‎4- قد تساعد الطيور والقوارض فى نقل العدوى.

‎5- قد ينتقل الفيروس عن طريق الهواء الرطب بواسطة الرياح من مكان الى اخر.

‎6- ينتقل المرض عن طريق الحيوانات الحاملة للفيروس دون أن تظهر عليها أعراض .

‎7- فترة الحضانة تتراوح ما بين يومين وثمانية ايام وقد يفرز الحيوانيه الفيروس قبل ظهور الأعراض المرضية.

‎8- يتبع الفيروس المسبب للحمى القلاعية عائلة البيكرونا فيريدى ويوجد منه 7 عترات رئيسية.