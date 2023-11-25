تجارة سوهاج تنظم ندوة "صوتك مستقبلك.. انزل شارك" بمشاركة 400 طالب

سوهاج محمود مقبول

نظمت وكالة كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة سوهاج، ندوة عن " صوتك مستقبلك"... انزل شارك، وذلك بحضور كلاً من الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الصغير عميد الكلية، والدكتور إبراهيم محمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وشئون البيئة، وإيمان إمام مدير المجمع الإعلامي بالمحافظة، وعدد من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن الندوة استهدفت تحفيز الشباب على المشاركة الإيجابية في التصويت خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، مؤكداً على أن ذلك يأتي انطلاقاً من دور الجامعة في رفع الوعي التثقيفي للطلاب وتعريفهم بدورهم المجتمعي والسياسي، لخلق جيل أكثر وعياً وعلماً بواجبه الوطني، ومشاركاً في التحول الديمقراطي الذي تشهده مصر لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

والقى الدكتور خالد عمران المحاضر بالندوة، محاضرة تناولت العديد من الموضوعات وأهمها التعريف بأهمية المشاركة وآليتها وكيفية معرفة اللجان والمقار الانتخابية، مؤكدا أن ما يجمعنا هو حب الوطن ولذلك فإن للشباب لكونها يمثلون ما يقرب من ٦٠٪؜ من الشعب المصري هو الأساس لضمان مستقبل مشرق لوطننا والعبور بمصر لبر الأمان

وأوضح الدكتور محمد الصغير، أن المشاركة في الإنتخابات الرئاسية أمر ضروري في ظل الظروف الراهنة، داعياً الشباب للتدريب الذي يؤهل فعلياً للمشاركة السياسية، وكل من له حق التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات المقبلة خلال أيام 10 و 11 و 12 ديسمبر المقبل.

يذكر أنه في نهاية الندوة تم الرد على استفسارات الطلاب التي تركزت حول معايير الاختيار في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث ذكر فيها الدكتور 2030 محمد أن من هذه المعايير البرنامج الرئاسي لكل مرشح، واستكمال خطط وبرامج التنمية في ضوء رؤية مصر 2030، إلى جانب الإستقرار والأمن الذي تشهده مصر في الأونة الأخيرة.