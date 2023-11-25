بيع سيارة هندية واحدة فقط فى السوق المصرى خلال أول 9 شهور من 2023

كتبت أماني سمير

تراجعت مبيعات السيارات الهندية في مصر إلى سيارة واحدة فقط خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2023 مقارنة مع 2551 سيارة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وفقًا لتقرير مجلس معلومات السيارات "أميك".

وانخفضت مبيعات السيارات الكورية بنسبة 62.1% لتصل إلى 6199 سيارة خلال 9 أشهر من عام 2023، مقابل 16.357 ألف سيارة عن نفس الفترة من عام 2022، وفقًا لتقرير أميك.

يذكر أن الدولة تنفذ البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة حجم الإنتاج المحلي من السيارات، مع التركيز على السيارات صديقة البيئة، لتحسين معايير الانبعاثات، وتعتزم منح القطاع الخاص ليتولى التنمية على أن تكتفي الحكومة بتوفير بيئة مواتية لتعزيز ازدهار صناعة السيارات على المدى الطويل عبر ربطها مع النظام العالمي للإنتاج والتجارة.