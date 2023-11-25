بدء فعاليات القافلة البيطرية المجانية لقرى حياة كريمة والأكثر احتياجا بسوهاج

كتبت ــ أسماء نصار

أعلن مركز البحوث الزراعية عن بدء تنفيذ قافلة بيطرية مجانية لمحافظة سوهاج لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين بقري محافظة سوهاج فى الفترة من 25 نوفمبر الي 30 نوفمبر، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين .

قال الدكتور مصطفي فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والإرشادية لصغار المربين والفلاحين، إن هذه القافلة ستقام بالتنسيق بين معهد التناسليات الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطرى في محافظة سوهاج وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية والممثلة في معهد صحة الحيوان ومعهد الانتاج الحيواني ومعهد الأمصال واللقاحات البيطرية بمركز البحوث الزراعية.

وأضاف فاضل، أن هذه القافلة سوف تقوم بفحص وعلاج حيوانات الماشية لدي صغار المربين والفلاحين بقري محافظة سوهاج.

وأكد فاضل أن هذة القافلة سوف تقوم بعدة جولات بقري ومراكز محافظة سوهاج في إطار مبادرة حياة كريمة الرئاسية.

وأضاف فاضل، أن هذه القافلة سوف تقوم بفحص واختبار وعلاج تناسلي وسونار وعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع وتحصين حيوانات الماشية لدي صغار الفلاحين ومربي الماشية.