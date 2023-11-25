انطلاق قافلة طبية مجانية بقرية "القراقرة" في سوهاج ضمن حياة كريمة

سوهاج محمود مقبول

أعلنت مديرية الصحة والسكان بسوهاج، إدارة القوافل الطبية، عن إنطلاق أعمال قافلتها الطبية متعددة التخصصات، ضمن مبادرة حياة كريمة والتى يتم تنفيذها اليوم وتنتهى غدا بناحية قرية القراقرة التابعة للوحدة المحلية لمجلس ومدينة سوهاج، وذلك فى إطار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، للاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات.

وانطلقت أعمال القافلة اليوم السبت، والقافلة شملت تخصصات "باطنة، أطفال، جلدية، مسالك بولية، عظام، جراحة، نساء وولادة، أسنان بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعامل لإجراء الأشعة والتحاليل، مؤكدة على أن تلك القافلة تأتى تفعيلا لمبادرة "حياة كريمة" وبإشراف اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج والدكتور أحمد حسن أبوهاشم وكيل وزارة الصحة، وحرصًا على تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والقرى الأكثر فقرا.

يذكر أن مديرية الصحة بسوهاج، قافلة طبية علاجية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي حياة كريمة، وذلك بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ودعم من اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وتحت إشراف الدكتور أحمد حسن أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وضمن خطة وزارة الصحة والسكان وذلك بنجع كوم بدر التابع لمركز طهطا.

وأُقيمت القافلة علي مدار يومين وقامت بإجراء الكشف وتقديم العلاج بالمجان على 900 مواطن، وقامت بتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج للمرضي في تخصصات الباطنة والأطفال والنساء والجراحة والأنف وأذن وحنجرة والعظام وتنظيم الأسرة، بالإضافة إلي قيام القافلة بعمل العديد من الإجراءات الطبية المتنوعة بين التحاليل المعملية والأشعة السينية وندوات التوعية الصحية واستطلاع أراء بعض المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم.

وشارك في التجهيز لهذه القافلة والإشراف عليها الدكتورة سحر عواجة، منسق القوافل العلاجية بمديرية الصحة، أن خطة القوافل الطبية تغطي القري والنجوع الأكثر احتياجا للخدمات الطبية بجميع أرجاء المحافظة.