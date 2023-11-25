انطلاق امتحانات نصف العام ببرامج الصيدلة بجامعة جنوب الوادى الأهلية فى قنا

قنا - صابر سعيد

أعلنت جامعة جنوب الوادي عن انطلاق امتحانات برنامج الصيدلة بجامعة جنوب الوادي الأهلية، تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، والدكتور أشرف محمد أبوالوفا، عميد كلية الصيدلة.

وأدى طلاب صيدلة إكلينيكية بالجامعة الأهلية امتحانات أعمال الفصل في 8 مقررات إلكترونيا، وذلك في مركز الامتحانات الإلكترونية بكلية الطب.

وأشار عميد الكلية، إلى أنه في إطار توجيهات رئيس الجامعة أدى الطلاب الامتحانات في هدوء وانتظام وجود أستاذ المقرر، والدكتور أحمد حلمي، مدير مركز الامتحانات الالكترونية بالجامعة، مضيفًا أنه تم الانتهاء من تصحيح الامتحانات مباشرة بعد أداء الطلاب للامتحان ورصد الدرجات.