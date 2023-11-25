النقل: نستهدف رفع طاقة نقل الركاب بالسكة الحديد لـ1.5 مليون راكب يوميا

كتب سيد الخلفاوى

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل ، قطعنا شوطاً كبيراً في تطوير البنية الأساسية للسكك الحديدية بما يهدف إلى تأمين مسير القطارات وزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط الشبكة والحد من الحوادث، بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب .

وأضاف وزير النقل، أن تطوير السكك الحديدية يهدف إلى رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع على خطوط الشبكة ورفع معدلات الأمن والسلامة وتقليل معدل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن النقل بالشاحنات، حيث من المستهدف رفع طاقة نقل الركاب من 1.2 مليون راكب يومياً إلى 1.5 مليون راكب يومياً عام 2024، ثم 2 مليون راكب يومياً عام 2030.

وأشار الوزير، إلى أنه من المستهدف أيضا رفع طاقة نقل البضائع من حوالي 5 ملايين طن سنوياً عام 2014 إلى 8 ملايين طن سنوياً عام 2024، و13 مليون طن سنوياً عام 2030.