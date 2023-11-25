النفط يحقق أول مكاسب أسبوعية فى 5 أسابيع

وكالات

حققت أسعار النفط مكاسب أسبوعية للمرة الأولى منذ أكثر من شهر، وذلك قبيل اجتماع أوبك+ الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن تخفيضات الإنتاج في 2024.

ويأتي الارتفاع على الرغم من تراجع أسعار النفط الجمعة مع انحسار العلاوة المرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية بسبب الهدنة في غزة.

خلال الأسبوع الماضي، بحسب سكاى نيوز ارتفع خام غرب تكساس الأميركي بنسبة 3.35 بالمئة، بينما تراجع خام برنت بنسبة طفيفة بلغت 0.04 بالمئة.

وتراجع سعر التسوية للعقود الآجلة، الجمعة، لخام برنت 84 سنتا بما يعادل واحدا بالمئة إلى 80.58 دولار للبرميل، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.56 دولار أو اثنين بالمئة عن إغلاق يوم الأربعاء عند 75.54 دولار.

ولم تكن هناك تسوية لخام غرب تكساس الوسيط أمس الخميس بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة. وشهدت عمليات التصعيد في غزة هدنة شملت تبادل مجموعة من الرهائن والمعتقلين.

وقال جون كيلدوف الشريك في شركة "أجين كابيتال" في نيويورك: "كان من المهم مضيهم في الأمر لتنخفض علاوة المخاطر".

ويأتي الارتفاع الأسبوعي للنفط في الوقت الذي تستعد فيه أوبك+ لاجتماع تحتل تخفيضات الإنتاج صدارة رأس جدول أعماله بعد التراجعات في أسعار النفط في الآونة الأخيرة بسبب مخاوف حيال الطلب ونمو المعروض، خاصة من المنتجين من خارج أوبك.

وفاجأت أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا، السوق يوم الأربعاء بتأجيل اجتماعها من 26 نوفمبر إلى الثلاثين منه بعد أن واجه المنتجون صعوبة في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن مستويات الإنتاج.