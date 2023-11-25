اليوم السابع
Ads
السبت، 25 نوفمبر 2023 04:57 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى الشابو بسوهاج

السبت، 25 نوفمبر 2023 03:35 م
المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى الشابو بسوهاج محكمة جنايات سوهاج
سوهاج - عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "س.س." 22 سنة عامل، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في الشابو وجوهر الميثامفيتامين بدائرة قسم أول سوهاج.
 
وتعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائر قسم أول سوهاج عندما وردت معلومات لضباط مباحث القسم، مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين، بدائرة المركز، وترويجها على عملائه.
 
وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم  وبحوزته 34 كيس عدد من أكياس الشابو وجوهر الميثامفيتامين كانت معدة للبيع، كما تم ضبط سلاح ناري وذخيرة بحوزته.
 
وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 
 

 







سوهاج

جنايات سوهاج

الشابو

قسم أول سوهاج

السجن




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة