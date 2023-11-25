الرئيسية أخبار عربية القاهرة الإخبارية: اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال فى قباطية بجنين السبت، 25 نوفمبر 2023 09:16 ص قوات الاحتلال كتب محمد عبد العظيم مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، باندلاع اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في قباطية بجنين. فلسطين اخبار فلسطين القاهرة الاخبارية جنين اسرائيل فلسطين الان مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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