الطماطم منورة بالمزارع.. استمرار موسم الحصاد بحقول الشرقية.. صور

الشرقية- فتحية الديب

تشهد مزارع محافظة الشرقية، تواصل العمل فى موسم حصاد الطماطم بأنواعها المختلفة، ويعد موسم حصادها باب رزق للعديد من السيدات بقرى محافظة الشرقية، والطماطم لها أنواع متعددة، فيما يحرص مزارعى الشرقية على زراعة نوع 102 بالمزارع لجودة ثماره، وتزرع الطماطم على 4 عروات وتحدد مدة بقاء كل عروة فى الأرض على حسب النوع وحالة الطقس، حيث الطماطم من المحاصيل التى تزرع فى كافة فصول السنة وتجود زراعتها فى التربة الرملية.

وقال المهندس أشرف طه مدير عام الزراعة بالشرقية، إن الطماطم من المحاصيل التى تحتاج لطقس دافئ، والانتظام فى الرى هو الأساس حيث أن الطماطم لا تتحمل العطش ويتأثر إنتاج المحصول إذا تعرضت الطماطم للعطش وخاصة فترة التزهير والعقد، حيث أنه بالنسبة لمواعيد زراعة الطماطم فهي تزرع في أربعة فترات من السنة أي حوالي أربعة عروات على مدار العام، وتكثر زراعتها فى المزارع جنوب وشمال الشرقية.



الطماطم-تزين-مزارع-الشرقية-في-موسم-الحصاد



الطماطم-تزين-مزارع-الشرقية



الطماطم-فى-موسم-الحصاد-(1)



الطماطم-فى-موسم-الحصاد-(2)



الطماطم-منورة-بمزارع-الشرقية



حصاد-الطماطم-بالشرقية



حصاد-الطماطم-بمزارع-الشرقية



موسم-حصاد-الطماطم-بالشرقية



استمرار-حصاد-الطماطم-بمزارع-الشرقية



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