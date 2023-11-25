الطب الشرعى يكشف لغز مقتل طفل فى السلام

كتب عبد الله محمود

كشف التقرير المبدئي للطب الشرعي، في واقعة مقتل طفل فى العقد الأول من العمر، أن الوفاة حدثت نتيجة إصابة المجنى عليه بحالة نزيف حاد في المخ، وذلك على أثر تعرضه للضرب بآلة حادة على رأسه أسفرت عن إصابته إصابة بالغة أحدثت جرحا غائرا، أدى إلى تعرضه لحالة فقدان وعى بسبب النزيف الداخلي للمخ الذى تعرض له وأدى إلى مفارقته الحياة قبل تلقيه العلاج.

كانت النيابة العامة أمرت بحبس عاطل على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة قيامه بالاعتداء على طفل في العقد الأول من العمر"4 سنوات"، بالضرب المبرح، ما أسفرعن إصابة المجنى عليه بإصابات بالغة نتجت عنها إصابته بحالة نزيف حاد في المخ، بالإضافة إلى تعرضه بعدة كسور متفرقة في الجسد أيضا، أسفرت عن مفارقته الحياة قبل تلقيه العلاج.

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها، أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وفى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجاوزهم 3 أشخاص، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.