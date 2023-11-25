الشرقية الأزهرية تبدأ فعاليات مسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن الكريم.. صور

بدأت منطقة الشرقية الأزهرية، اليوم الاختبارات الشفوية الإلكترونية للطلاب المشاركين في مسابقة فضيلة الإمام الأكبر لحفظ القرآن الكريم.

عقدت الاختبارات بمقر إدارة شؤون القرآن الكريم بديوان عام المنطقة، تحت إشراف ورعاية رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية الدكتور السيد أحمد الجنيدي، والذي حرص على التواجد منذ بداية اليوم مؤكدًا أهمية توفير الهدوء والإستقرار التام داخل اللجان وتطبيق كافة التعليمات المنظمة لأعمال المسابقة منوها على ضرورةِ تحقيق مبدأ الشفافية والحياد والحرص على إعطاء كل طالب مايستحق دون زياده أو نقصان.

وتتم أعمال الاختبارات تحت إشراف إداراتي القرآن الكريم، والكمبيوتر التعليمي بالمنطقة بمتابعة من قطاع المعاهد الأزهرية الممثله في الدكتور أحمد صيام، عضو المكتب الفني لقطاع المعاهد الأزهرية الذي أشاد بحسن التنظيم.

وتتضمم المسابقة أربعة مُستويات وهى:

المستوى الأول: القُرآن الكريم كاملًا مع إتقان التجويد وأحكام التلاوة.

المستوي الثاني: القرآن الكريم كاملًا.

المستوى الثالث: 20 جزءًا للمرحلة الإعدادية ومكاتب التحفيظ والأروقة الأزهرية.

المستوى الرابع: 10 أجزاء.