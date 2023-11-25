السجن 5 سنوات لمتهم بالتعدى على 4 أشخاص وإحراز سلاح نارى فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم ،"ى.م.س" 41 سنة حاصل على دبلوم بالسجن 5 سنوات وغرامة ألف جنيه لاتهامه بإحراز سلاح ناري والتعدى بالضرب على 4 أشخاص بسلاح نارى، مما أحدث إصابتهم بدائرة مركز دار السلام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز دار السلام عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص والتعدى بالضرب على المجنى عليهم مما أعجزهم عن أعمالهم الشخصية مدة تزيد عن 20 يوما.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم التحفظ على السلاح النارى وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.