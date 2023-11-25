الدكتور جمال السعيد رئيسا شرفيا لنادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس ب جامعة بنها ، برئاسة الدكتور ياقوت السنوسي الموافقة بالاجماع على اختيار الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة الأسبق ورئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، وعضو مجلس النواب، رئيساً شرفيًا لنادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها.

ووجه مجلس إدارة النادي الشكر للدكتور جمال السعيد، على قبوله الرئاسة الشرفية وكذلك تقديمه الدعم المستمر للنادي سعيًا لتحقيق آمال وتطلعات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

يشار إلى أن "السعيد"، قد شغل منصب رئيس جامعة بنها في مارس 2019 بعدما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً بتعيينه رئيسا لجامعة بنها، حتى بلوغه السن القانونية، وقد استمر "السعيد" في منصبه على مدار 22 شهر حينما أصدر الرئيس قرارًا بتعيينه عضو بمجلس النواب في يناير 2021.

وقد أكدت جامعة بنها، في بيان سابق آنذاك بمناسبة صدور قرار التعيين بمجلس النواب، أن الدكتور جمال السعيد حقق خلال رئاسته للجامعة إنجازات ملموسة فى مختلف القطاعات، بجانب ترسيخه لثقافة العمل بروح الفريق، وثقافة المؤسسة داخل ادارة الجامعة والكليات.

كما نجح "السعيد"، في إنجاز العديد من المشروعات والملفات المهمة داخل الجامعة ومن بينها إنهاء وتشغيل المنشآت الجديدة بالعبور و بدء إنشاء الجامعة الأهلية، والمستشفى التخصصي الجديد، واستكمال الهياكل الأكاديمية والإدارية بالجامعة.

وحققت الجامعة، في فترة رئاسته، تقدمًا ملموسًا في التصنيفات الدولية والمشروعات البحثية وربطها بالصناعة واحتياجات المجتمع، بالإضافة إلى تحديث وتطوير بنيتها الأساسية وبرامجها الأكاديمية والبحثية والوصول إلى نظام إداري كفء وفعال قادر على مواكبة التغيرات التكنولوجية.

يذكر أن الدكتور جمال السعيد، حصل على بكالوريوس في الهندسة المدنية – ماجستير في الهندسة المدنية – دكتوراة في الهندسة المدنية – جامعة عين شمس وجامعة تكساس إيه آند أم بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان يشغل منصب أستاذا بكلية الهندسة بشبرا وعضو فى مجلس إدارة معهد بحوث الإلكترونيات فى يونيو 2020، وعضوا بمجلس الجامعات الخاصة والأهلية فى أكتوبر 2020.

وشغل العديد من المسؤوليات العامة والإدارية خارج الجامعة منها رئيس مجلس إدارة شركة مصر للأصول العقارية التابعة للشركة القابضة للتأمين وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري – وزارة النقل وعضو مجلس إدارة شركة البريد للاستثمار التابعة للهيئة القومية للبريد.

وشغل السعيد أيضا مهام كخبير هندسى لعدد من المؤسسات و البنوك والهيئات العامة والخاصة، كما شغل عضوية جمعية المهندسين المصرية، وعضو مجلس الإدارة، ورئيس اللجنة الدولية بجمعية المهندسين المدنيين الأمريكية، ومنسق جامعة بنها مع وزارة الموارد المائية لشئون التعاون مع الجامعات، وعضو مجلس كلية الهندسة بشبرا وعضو لجنة انتخابات لجنة الإشراف على انتخابات كلية الهندسة بشبرا، وكذلك عضو لجنة محكمين للجان العلمية لفحص الإنتاج العلمى لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين للاشغال العامة والموارد المائية.

وشارك الدكتور جمال السعيد، في أعمال التصميمات الهندسية والاشراف على التنفيذ لأكثر من 365 مشروعا وتتنوع المشروعات ما بين مبانى سكنية وإدارية ومنشآت تعليمية وخدمية وموانى إنشاءات بحرية وقرى سياحية ومشروعات بنية أساسية وخدمية.

وشارك "السعيد"، في العديد من الدراسات والأبحاث العملية في مجال هندسة الأشغال العامة والموارد والإنشاءات المائية وله أكثر من 75 مؤلف علمي وأبحاث وكتب منشورة في دوريات ودور نشر ومؤتمرات علمية محلية وعالمية بالإضافة إلى الاشتراك في الإشراف على أكثر من 50 رسالة ماجستير ودكتوراة بمصر والخارج.