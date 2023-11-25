الخارجية الروسية: عمليات إجلاء الروس من غزة لم تكتمل بعد

أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن عمليات إجلاء المواطنين الروس من غزة لم تكتمل بعد، مشيرة إلى أنه يجرى حاليا الاتصال مع عشرات المواطنين الذين لم يتسن لهم المغادرة من المنطقة حتى الآن.

وقالت المتحدثة الرسمية للخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم /السبت/ - إن الأغلبية المطلقة من الذين تقدموا بطلب الإجلاء من قطاع غزة إلى روسيا غادروا هذه المنطقة، وتم إخراجهم، لكن فى الوقت نفسه تم الاتصال بعشرات المواطنين الآخرين الذين لم يتمكنوا فى السابق من الناحية الفنية من الإبلاغ عن أنفسهم".



وأضافت:" أن الجميع يتلقى الدعم اللازم ولن يترك أحد دون مساعدة"، لافتة إلى أن إجراءات الإجلاء لم تكتمل بعد والعمل مستمر عليها.