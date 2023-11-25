التضامن فى أسبوع.. 500 ألف زيارة للرائدات الاجتماعيات لنشر الوعى الانتخابى

كتب مدحت وهبة

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو، حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 17 نوفمبر إلى 24 نوفمبر 2023 ، ونستعرض أبرزها في التقرير التالي:



متطوعو الهلال الأحمر المصري يقدمون الخدمات الإغاثية والطبية العاجلة للقادمين من قطاع غزة عبر معبر رفح.. وقيادات الهلال يستكملون التنسيق والتواصل المستمر مع الهلال الأحمر الفلسطينى لتوفير الاحتياجات الملحة والعاجلة بالقطاع.



المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" ينفذ تدريباته لإجمالي 376 متدرباً بالقاهرة والإسكندرية من أبناء مصر بمؤسسات الرعاية وللمتعافين من الإدمان.



• مبادرة "عون" التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الاتحاد العام للتعاونيات تكثّف جهودها لتقديم السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة لأسر تكافل وكرامة والمبادرة تتقدم في إنجازاتها في محافظة سوهاج



• بتشريف رئيس مجلس الوزراء.. وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في إطلاق قافلة مساعدات صندوق "تحيا مصر" لدعم أهل غزة.. ووزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر يشاركان بإجمالي 60 شاحنة.



• وفد وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة عمر القماري المستشار القانوني للوزارة يزور دولة بلغاريا للاطلاع على أفضل ممارسات "التحول من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية للأطفال فاقدي الرعاية الوالدية".



مديرية التضامن الاجتماعي بالسويس تسلم الأجهزة الكهربائية والمفروشات لإجمالي 50 عروسا من الأسر الأولى بالرعاية في إطار مبادرة حياة كريمة وبالتعاون مع قيادة الجيش الثالث الميداني وعدد من الجمعيات الأهلية.



وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل مهريناز العوضي مدير مجموعة السكان والعدالة بين الجنسين والتنمية الشاملة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" لاستكمال التعاون بشأن جودة بيانات برامج الحماية الاجتماعية لتحسين قواعد الاستهداف.



وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد منتدى البحوث الاقتصادية تحت عنوان "مؤتمر إعادة تصور الحماية الاجتماعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، وتؤكد أنه لا مفر من موائمة برامج الحماية الاجتماعية مع التمكين الاقتصادي مع مراعاة العدالة والاستدامة.



القباج تستقبل ألفونسو بيريز رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ورئيس اللجنة يشيد بجهود الهلال الأحمر المصري في مختلف الأزمات وبصفة خاصة أزمة غزة مع استكمال التنسيق بين الطرفين لاستمرار دعم اللجنة الدولية للهلال الأحمر المصري.



القباج تشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس باجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي.. والصندوق يتوسع في طرح الوحدات السكنية بمختلف المحافظات استجابة لارتفاع الأعداد المطلوبة.



صندوق مكافحة الإدمان يطلق معسكراً لتنمية العمل التطوعي والتوعية بأضرار المخدرات بمشاركة طلاب 5 جامعات حكومية لتأهيل كوادر تطوعية جديدة من طلاب الجامعات للمشاركة في تنفيذ برامج التوعية بأضرار الإدمان.



خلال زيارتها لمصر.. أورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية تعرب عن تقديرها الكبير للدولة المصرية في جهودها المبذولة عبر الجسر البري لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة.. وتتفقد مركز الخدمات اللوجيستية وفرق الهلال الأحمر المصري بمطار العريش ومعبر رفح البري.



وحدات التضامن الاجتماعي بجامعتي جنوب الوادي وأسوان يقدمان منحاً للفائقين وتوزيع "لاب توب" على الطلاب ذوي الإعاقات البصرية في إطار برنامج حاضنة الفائقين.



وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد حفل تخرج 500 شخص من ذوي الإعاقة وتؤكد على أهمية تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة لسوق العمل وعلى أهمية تهيئة بيئة العمل وتوعية أصحاب الأعمال.





• 500 ألف زيارة للرائدات الاجتماعيات لتوعية الأسر بأهمية مباشرة الحقوق السياسية والمشاركة في التصويت استعداداً للانتخابات الرئاسية في إطار بروتوكول التعاون بين التضامن والهيئة الوطنية للانتخابات.



برنامج فرصة يسلّم 1400 مشروع متناهي الصغر لمستفيدي"تكافل وكرامة" بمحافظات الفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، والأقصر لتعزيز سبل التمكين الاقتصادي لمستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية من القادرين على العمل.



وزارة التضامن الاجتماعي ضمن عشر دول أفريقية وآسيوية تشارك في فعاليات برنامج تدريبي لتنمية الطفولة المبكرة باليابان لتبادل الخبرات والاطلاع على التجربة اليابانية بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا".



الرئيس عبد الفتاح السيسي يجتمع مع وزيرة التضامن الاجتماعي.. والاجتماع يتناول آليات رعاية ودعم أسر الشهداء والمصابين وجهود الهلال الأحمر المصري في أزمة غزة ونتائج حصر أوضاع النساء ذوات الإعاقة.



القباج تستقبل الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الأمناء بالصناديق الإنسانية بمنظمة التعاون الإسلامي، وسفير خادم الحرمين الشريفين بمصر لدعم الأعمال اللوجيستية وتيسير سبل توصيل المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.



وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل وزيرة الدولة للتعاون الدولي بقطر لولوة بنت راشد لمناقشة جهود إيصال المساعدات الإنسانية المقدمة من قطر للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة عبر الهلال الأحمر المصرى.



مشروع "اتقدم" لرفع كفاءة الهيئات التأهيلية ينفذ أولى تدريباته للعاملين بالهيئات التأهيلية بمحافظات أسيوط - المنيا - الوادى الجديد - الإسماعيلية حرصاً على تحسين جودة خدمات مكاتب التأهيل لذوي الإعاقة.



القباج تؤكد أن الجمهورية الجديدة ترتبط بتنمية شاملة للبنيان والإنسان، وتحسين الخدمات، وتعزيز قوة العمل والإنتاج، وإعلاء روح الانتماء في دولة يتمتع فيها المواطن بكرامة وبجودة حياة.



حملة "هنوصلك" لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة تستكمل فعالياتها بمحافظات الجمهورية وتنفذ 436 حملة بقرى ومراكز 23 محافظة على مستوى الجمهورية.



برنامج "فرصة" ينظم ملتقى وظيفيا موسعا بمحافظة القليوبية لتوفير 1500 فرصة عمل للشباب الأولى بالرعاية.



وزيرة التضامن الاجتماعي توقع مذكرة دعم مشترك بين الهلال الأحمر المصري ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعم الخدمات اللوجيستية والنقل والتخزين لتيسير وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة.



وزيرة التضامن الاجتماعي : تقديم خدمات صحية وإنجابية وتوعوية بالمناطق المطورة وفي القرى الفقيرة والنائية.



وتستقبل فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعد عودته من قطاع غزة، ويصف المشهد بـ"اللاإنساني".. ويعرب عن فخره بجهود متطوعي الهلال الأحمر المصري فيما قدمت القباج التعازي لضحايا الأونروا الذين فقدوا حياتهم أثناء الخدمة بغزة.



القباج تستقبل الدكتور عبد الحميد زيد نقيب الاجتماعيين لمناقشة سبل دعم النقابة لإنشاء مركز للبحوث والدراسات وتدريب الباحثين الميدانيين للمساهمة في برامج وزارة التضامن الاجتماعي، وآلية جديدة لاعتماد الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين.



استعدادا لإطلاق مرصد "وعي" لرصد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.. التضامن الاجتماعي تدرب 700 رائدة اجتماعية على جمع بيانات البحوث المتكاملة لملايين الأسر المستهدفة.



استمرار أنشطة حملة "النظافة صحة وسلامة.. احمي نفسك وأسرتك" لتناول أعراض الإصابة بفيروسات الشتاء، وأهم سبل الوقاية والحماية منها، والتعريف بالمفاهيم الصحية والاجتماعية الصحيحة.

الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزير التضامن لشبكات الأمان الاجتماعي تشهد توقيع بروتوكول تعاون للوزارة مع السفارة النرويجية ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو) لدعم مشروع "تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة الريفية وأسرتها في أفقر 10 فرى بالمنيا" لضمان الوصول العادل إلى الغذاء الذي يراعي تكافؤ الفرص الغذائية.



وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، وأمين عام مساعد جامعة الدولة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة ينطلقان إلى معبر رفح بمحافظة شمال سيناء لإيصال 65 شاحنة مساعدات إغاثة وإنسانية وطبية إلى قطاع غزة، ويزوران الجرحى والمصابين بمستشفى العريش.



القباج من أمام معبر رفح: نفتخر بموقف القيادة السياسية المصرية من الأزمة بما يحفظ للشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره، وبالدعم القوي المقدم من كل مؤسسات الدولة ومن الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والشعب المصري الأصيل.



وحرصت على تفقد مركز الخدمات اللوجستية للهلال الأحمر المصري للاطمئنان على توافر كل الخدمات التي يتم نقلها للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة .

