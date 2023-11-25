التصريح بدفن جثتى طفلين لقيا مصرعهما فى حادث موتوسيكل بقنا

قنا صابر سعيد

صرحت جهات التحقيق بقنا، بدفن جثتي طفلين لقيا مصرعهما إثر وقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين على طريق قرية الغربي بهجورة، التابعة لمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

كان قد تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ يفيد وقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين على طريق قرية الغربي بهجورة في مركز نجع حمادي.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع سيد خالد سيد، 15 عامًا، ومحمود إبراهيم، 13 عامًا، وإصابة آخر، إثر وقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين على طريق قرية الغربي بهجورة في مركز نجع حمادي.

تم نقل الجثتين والمصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.