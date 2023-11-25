اليوم السابع
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افتتاح اجتماع لجنة التسيير الوطنية لمرفق البيئة العالمى لبحث تمويل المشروعات

السبت، 25 نوفمبر 2023 12:06 م
افتتاح اجتماع لجنة التسيير الوطنية لمرفق البيئة العالمى لبحث تمويل المشروعات وزيرة البيئة تفتتح اجتماع لجنة التسيير الوطنية لمرفق البيئة العالمي
كتبت ـ منال العيسوي

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افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أعمال اجتماع لجنة التسيير الوطنية لمرفق البيئة العالمي، بحضور الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ورئيس لجنة التسيير الوطنية، وأعضاء اللجنة وممثلي وزارات الخارجية والنقل والكهرباء والزراعة، وذلك لمناقشة الملاحظات الخاصة بالمشروعات التي تم اختيارها للتقدم للتمويل من مرفق البيئة العالمي في مرحلته الثامنة.
 
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه تم اختيار عدد 4  مشروعات من إجمالي 44 مشروعا مقدما من الوزارات المختلفة، لكونها الأكثر تماشيا مع أهداف التمويل للمرحلة الثامنة من مرفق البيئة العالمي، وتتناسب مع حجم المخصصات المالية المتاحة.
 
وأكدت وزيرة البيئة، أنه سيتم البحث عن نوافذ تمويلية أخرى للمشروعات التي لم يتم اختيارها، من خلال التواصل مع الوزارات ونقاط الاتصال الوطنية للاتفاقيات المختلفة لتحديد المشروعات التي تتماشى مع توصيات مؤتمرات الأطراف الخاصة بها، والتنسيق مع الجهات المانحة لإدراجها ضمن خططها وأهدافها التمويلية، مشيرة إلى أن وزارة البيئة حرصت قبل التقدم بالمشروعات الخاصة بها ضمن قائمة المشروعات المرشحة، على البحث قدر الإمكان عن مصادر تمويلية أخرى لتنفيذ تلك المشروعات، بما يتيح فرصة أكبر للوزارات الأخرى للتقدم بمشروعاتها يمكن اختيارها. 
 
واستمعت الوزيرة لملاحظات واستفسارات أعضاء اللجنة حول المشروعات المختارة، والمشروعات المزمع ترشيحها مستقبلا، من خلال التوازي مع الأهداف العامة للمرحلة الثامنة من مرفق البيئة العالمي ووضع الاحتياجات الوطنية في قلبها.
 
 






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