اليوم السابع
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استمرار الرياح فى كفر الشيخ وانتظام حركة الملاحة ونشاط الصيد بلا توقف.. صور

السبت، 25 نوفمبر 2023 01:43 م
استمرار الرياح فى كفر الشيخ وانتظام حركة الملاحة ونشاط الصيد بلا توقف.. صور جانب من حالة الطقس بكفر الشيخ وهبوب رياح
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهدت قرى ومدن محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، هبوب رياح ما بين متوسطة لشديدة، ولم تتأثر حركة المرور بالشوارع، ولم يحدث أية حوادث أو وقوع لافتات أو أشجار، جراء هبوب الرياح، كما لم تتأثر حركة الملاحة البحرية في ميناء الصيد بالبرلس، وبالبحر المتوسط، وبحيرة البرلس.
 
ومازالت غرف العمليات الرئيسية والفرعية في انعقاد مستمر، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لمتابعة حالة الطقس، وسجلت محافظة كفر الشيخ درجات الحرارة للعظمي 27 درجة والصغرى 17 درجة.
 
 وأعلنت هيئة الأرصاد المصرية عن نشاط للرياح الجنوبية يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة وتدني الرؤية الأفقية على مختلف المناطق من السواحل الشمالية الغربية والدلتا والقاهرة وشمال الصعيد، الرؤية الأفقية تبعا لآخر رصدات محطات الأرصاد الجوية، القاهرة  4000 متر، برج العرب  3000  متر، مرسي مطروح   2000  متر وسرعة الرياح  27 عقدة، المنصورة  1500  متر، طنطا  3000  متر، علي أن يكون الطقس مائل للحرارة اليوم على القاهرة ودرجة الحرارة الآن 25 درجة.
 
 كما أعلنت هيئة الأرصاد المصرية عن غطاء سحابي يؤثر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد والذي يعمل على حجب جزء كبير من أشعة الشمس ، كما أنه يعمل على احتجاز الأتربة والرمال المثارة على سطح الأرض والناتجة من الرياح الجنوبية الغربية النشطة والتي تنخفض معها مستوى الرؤية الأفقية على المناطق السالف ذكرها، وعلى الذين يعانون من حساسية الصدر والجيوب الأنفية مراعاة الحالة الجوية وارتداء الكمامات عند الخروج من المنازل.
 
انسيابىة مرورية بشوارع كفر الشيخ
انسيابىة مرورية بشوارع كفر الشيخ

جانب من حالة الطقس بكفر الشيخ وهبوب رياح
جانب من حالة الطقس بكفر الشيخ وهبوب رياح

لم تتأثر حركة السير بهبوب الرياح
لم تتأثر حركة السير بهبوب الرياح

هبوب رياح على مدن وقرى كفر الشيخ
هبوب رياح على مدن وقرى كفر الشيخ
 
 






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