إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص جنوب ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 5 أشخاص، اليوم السبت، فى حادث انقلاب ميكروباص بجوار كوبري الشراهنة الجديد بمركز الفشن جنوب بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بجوار من كوبري الشراهنة الجديد بمركز الفشن جنوب المحافظة.

ونقلت 3 سيارات إسعاف تابعين لهيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف كلا من علي محمد أبو العلا 59 سنة، مصاباً بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وعاطف معوض مخائيل 52 سنة، مصاباً بجرح قطعي بالجبهة حوالي 5 سم، وشعبان حسن أحمد 38 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر مضاعف بالقدم الأيمن، وشعبان عبد العزيز همام 43 سنة، مصاباً بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمود عويس إبراهيم 43 سنة مصابا بجروح وسحجات متفرقة بالجسم وجميعهم مقيمون بمركز الفشن.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.