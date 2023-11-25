إصابة سائق إثر حاث انقلاب أتوبيس نقل عام فى المنصورة بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

أصيب سائق في حادث إنقلاب أتوبيس تابع للنقل الجماعي بمحافظة الدقهلية ، في شارع الجيش بالمنصورة، بالقرب من مطلع كوبري سندوب، وتم نقله لمستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم.

تلقي مدير الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بإنقلاب أتوبيس نقل جماعي تابع للشركة الإنجليزية، بالقرب من مطلع كوبري سندوب بالمنصورة.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث القسم لمكان الحادث ، وبالفحص تبين إنقلاب أتوبيس يحمل لوحات معدنية رقم هـ ق 146، وذلك في أثناء سيره باتجاه سندوب شارع الجيش، وقبل مطلع الكوبري بمسافة 30 مترا، وذلك بسبب تضيق إحدى السيارات على السائق، ما أدى إلى إنقلابه في الإتجاه المعاكس.

وأسفر الحادث عن إصابة السائق ويدعى أحمد السيد محمد المرسي، مقيم بكفر عزام بالسنبلاوين، وتم نقله إلي مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم، كما تم إستدعاء مدير الورشة الصناعية، بحي غرب المنصورة لتقدير التلفيات التي حدثت في المال العام، وهي تكسير زهريات بالشارع ملك الحي، والتصالح مع المواطن.

وتم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقغة.