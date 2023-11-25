إزالة 5 حالات بناء مخالف بنطاق حى المنتزه أول فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شن حى المنتزه أول بالإسكندرية برئاسة اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس الحى، حملة مكبرة للتصدى لأعمال البناء المخالف بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وكلفت اللواء محمد عبدالله سحلول رئيس حى المنتزة أول، الجهات المعنية ووحدة الإزالة الفورية والإدارات المعنية بضرورة تكثيف حملاتها، مشددة على إيقاف أى أعمال بناء أو ترميم مخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع المخالفين، والتواجد والمرور الميدانى على مدار اليوم، والاستجابة لكافة شكاوى المواطنين.

وفي هذا الصدد، قامت وحدة الإزالة بحي المنتزه أول بوقف تنفيذ أعمال بناء مخالف بـ 5 حالات بنطاق الحى، واستهدفت إيقاف أعمال تشوينات إستعدادا للبناء المخالف بشارع المسرح والتحفظ علي موتور ونش ،كما تم إيقاف أعمال بدون ترخيص والتحفظ علي موتور ونش و 2 برويطة وحله و 2 كوريك بشارع عبد الفتاح الصعيدي مع شارع جميلة أبو حريد ، وكذلك إيقاف أعمال تشوينات بطريق سباهي والتحفظ على 2 برويطة 2 حله ونش و كمية من الأسمنت ، كما تم فك شدة خشبية أعمدة الدور الأرضي بعزبة العقاري ، وإزالة أعمدة بالدور السادس علوى بشارع نور البيان عزبة زقزوق،والتحفظ علي كمية من خشب التسليح، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .