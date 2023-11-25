إزالة 48 حالة تعدٍ على مساحة فدان و8 آلاف و456 مترًا بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظة كفر الشيخ، أن حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، أسفرت عن إزالة 48 حالة تعد على الأراضي الزراعية على مساحة فدان و10 قراريط، و8 آلاف و456 مترًا، مشيراً إلى أن الحملات مستمرة على لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

وأضاف تمكنت حملة مجلس مركز ومدينة سيدي سالم، من إزالة 4 حالات تعد على مساحة 600 متر، كما تمكنت حملة مجلس مركز ومدينة الرياض، من إزالة 6 حالات تعد على مساحة 756 متراً، كما تمكنت حملة مجلس مركز ومدينة كفر الشيخ، من إزالة 5 حالات تعد على مساحة فدان و3 قراريط.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن حملة مركز ومدينة دسوق من إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية على مساحة 7 قراريط و 6 أسهم بمركز دسوق، كما تمكنت حملة مركز ومدينة مطوبس من إزالة 5 حالات تعد على مساحة 1800 متر، كما تمكنت حملة مركز ومدينة قلين من إزالة 8 حالات تعد على مساحة 2000 متر، كما تمكنت حملة مجلس مركز ومدينة الحامول، تمكنت من إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعي على مساحة 3400 متر.