إزالة 15 حالة تعد على مساحة فدان و10 قراريط بكفر الشيخ ودسوق.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت حملة مجلس مركز ومدينة كفر الشيخ ودسوق، من إزالة 15 حالة تعد على الأراضي الزراعية، على مساحة فدان و10 قراريط، و6 أسهم، تنفيذا لتوجيهات، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بالاستمرار للتصدي لمخالفات البناء بأنواعها والتعديات على الأراضى الزراعية.

أكد اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية، على مساحة 7 قراريط و6 أسهم، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومازال التصدى لمخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية على مدار الساعة بجميع انحاء المركز والمدينة على مدار الساعة وقد أكد اللواء رئيس المركز والمدينة.

وأضاف المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أن الحملات على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ، أسفرت عن إزالة 5 حالات تعدي على مساحة فدان و3 قراريط، وتمت إزالة جميع الحالات حتى سطح الأرض، وتم تسليم الأرض لجهة الولاية، واستكمال الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



إزالة حالة تعدي بقرية



إزالة تعديات بدسوق



إزالة تعديات بكفر الشيخ