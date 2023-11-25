إخلاء سبيل صاحب مطبعة متهم بطباعة كتب دون تفويض من أصحابها

كتب كريم صبحى

قررت نيابة المرج، إخلاء سبيل صاحب مطبعة على ذمة القضية، بتهمة طباعة كتب دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

ونجحت الداخلية في ضبط 45 ألف نسخة كتاب بدون تصريح بالمخالفة للقانون داخل مطبعة بالقاهرة، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة - كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) بطباعة العديد من الكتب بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وتصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم إستهداف المطبعة المُشار إليها وضبط (المدير المسئول) وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (45 ألف نسخة من الكتب بدون تصريح بالمخالفة للقانون) وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى.