أهالى حى المرماح ببنى سويف يعلنون تأييدهم للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى.. صور

جاء ذلك بحضور كل من: النائب رمضان ابوحسان، عضو مجلس النواب عن مركز بني سويف، والحاج رجب حافظ، أمين مساعد حزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف، ومحمد سيد، أمين حزب مستقبل وطن ببندر بني سويف، وجمال عزوز، أمين تنظيم بندر بني سويف،.

وبدأت الندوة، بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حداد على ضحايا الشعب الفلسطيني، وسرد الكابتن توني عثمان، رئيس مجلس ادارة جمعية الشبان المسلمين، أبرز إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من مشروعات عملاقة في 10 سنوات نُفذت على أرض بني سويف.

وقال النائب رمضان ابوحسان، عضو مجلس النواب عن مركز بني سويف، إن اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسى في محله، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي هو نموذج للاخلاص والتفاني في العمل.