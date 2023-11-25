أمين مساعد مستقبل وطن: العاشر من ديسمبر المقبل هو يوم رد الجميل.. صور

سوهاج محمود مقبول

قال الدكتور أحمد طلعت أبودومه أمين مساعد حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج نجتمع اليوم على أرض محافظة سوهاج الحبيبة التي يذكرها التاريخ أنها صاحبة أول درس للحضارة الإنسانية في معنى الوحدة على يد مينا مؤسس الدولة المصرية الموحدة.

وأضاف أبودومه نجتمع اليوم حبا في بلادنا ودعما لقائدنا المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى نجتمع اليوم ولسان حالا كل سوهاجى يقول للرئيس عبدالفتاح السيسى أننا لم ننسى يوم حملت رأسك فوق كفيك فلم يعرف الخوف إلى قلبك طريقا ولم يجد التردد إلى عزمك سبيلا أحببت بلادك فأمنت بها وقاتلت من أجلها فحميت الأرض وصنت العرض أحببت بلادك فجتهدت فأعطيت فكنت نعمى القائد ونعمى العطاء ما قدمت.

وأكد أبودومه أن يوم العاشر من ديسمبر المقبل هو يوما للإنتخاب ولكننا في سوهاج وفى كل مصر وربوعها يوما لرد الجميل سيحتشد المصريون دعما للمسيرة وإعلانا للإمتنان لعطاء الرئيس سوف يحتشد البسطاء من أبناء هذا الشعب الذين جئت لتقدم لهم حياة كريمة وتمسح دموعا مع سنوات التهميش.

وأشار طلعت أن الشباب سيحتشد الذين عروفا معنى التأهيل والتمكين وأعدت لهم الأمل وفتحت أمامهم السبل ليكونوا مؤثرين في مجتمعاتهم ستحتشد المرأة المصرية التي رأت فيك الأب الحنون والعطوف والأخ المساند والأبن البار الذى يشعر بدورها دائما ويقد عطائها ويتيح لها الضوء لتحقيق أحلامها في شتى المجالات سيحتشد الذين عادت لهم عافيتهم وصحتهم بعد شفيت الأمراض في أكبادهم ومما رأوا من مبادرات وإنجازات في مجال الصحة والقضاء على الأمراض التي طالت سنين والقضاء على قوائم الإنتظار الطويلة على أعتاب المستشفيات.

وأنهى سيحتشد الوطنين الذين عرفوا معنى الكرامة الوطنية وقدروا عودة مصر إلى مكانتها الطبيعية وملئ الفخر نفوسهم وهم يرون على أرض الواقع تطور وقوة القرار المصرى.

سيحتشد الآمنون في ديارهم الذين عرفوا معنى الأمان بعدما كادوا أن يفقدوه وعاد الأمن والأمان على أسرهم وأموالهم في ظل قيادة عظيمة وجهاز شرطي قوى وفعال.

الوقوف دقيقة حداد (1)

الوقوف دقيقة حداد

الوقوف دقيقة حداد

أهالي سوهاج

أهالي سوهاج

أهالي سوهاج