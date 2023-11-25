أسعار الدواجن في الأسواق اليوم السبت 25 نوفمبر 2023

كتب إسلام سعيد

ننشر أسعار الدواجن في مصر، اليوم السبت 25 نوفمبر 2023، ليستقر السعر عند 63 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، في حين يصل السعر النهائي للمستهلك في الأسواق بين 70 إلى 73 جنيها للكيلو بتراجع 3 جنيهات تقريبًا قياسًا على الأسبوع الماضي.

في المقابل شهدت أسعار البيض في الأسواق، اليوم السبت، استقرارًا عند 123 جنيها لكرتونة البيض الأبيض في المزرعة، وتصل المستهلكين بين 145 جنيها و153 جنيها للبيض البلدي، وتصل المستهلكين بين 160 إلى 165 جنيها، وكرتونة البيض الأحمر تسجل 128 جنيهًا، وتصل المستهلكين بسعر 145 إلى 150 جنيهًا.

وقال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، إن مبادرة مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع، والتي بدأت 15 أكتوبر الماضي ساهمت في خفض أسعار الدواجن في المزارع دون 63 جنيها، وخلال الشهر الماضي شهدت الأسعار ثباتًا ملحوظًا وسط توافر كميات كبيرة تساهم في تلبية احتياجات الأسواق.

وكشف "السيد"، أن سوق الدواجن في مصر حقق الاكتفاء الذاتي بحجم إنتاج يصل إلى 1.5 مليار فرخة سنويًا، بخلاف التربية غير المنتظمة مما يساهم في توفير احتياجات اللحوم للمستهلكين.

وقال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن، إن تفعيل البورصة الرئيسية الدواجن في القليوبية أول مقترح يمكن أن يسهم في ضبط السوق، وسيؤدي ذلك إلى تحديد السعر العادل للكيلو بناءً على التكلفة الفعلية وبحسب العرض والطلب في السوق لتكون الأسعار مناسبة للمنتجين والمستهلكين

وأكد سامح السيد، أن تطبيق قانون حظر التداول الحي يؤدي إلى انخفاض حلقات التداول ويساهم في الحد من انتشار الأمراض، خاصة وأن الدواجن الحية عند ذبحها يوجد بها ما يسمى العد البكتيري ولا يتم القضاء عليه إلا بالتبريد وجميع دول العالم والدول العربية طبقت تشريعات تحظر تداول الدواجن حية.