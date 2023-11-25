أبرز المعلومات عن محطتى صرف صحى الحسنة والدنقلة بسوهاج بتكلفة 280 مليون جنيه

سوهاج محمود مقبول

شهدت محافظة سوهاج اهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسية، وخاصة بعد اختراق مشروعات حياة كريمة المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس السيسى، لكل القطاعات المختلفة، وفى مقدمتها قطاع الصرف الصحى من أجل خلق منظمة متكاملة في العمل بين المشروعات المختلفة.

والمراكز السبعة التي شملتهم المبادرة الرئاسية حياة كريمة هي" طما والمراغة وساقلته والمنشاه وجرجا والبلينا ودار السلام" بإجمالى 181 قرية.

واليوم السابع يقدم للقارئ أهم المعلومات عن مشروعات الصرف الصحى مشروعات متكاملة تعرف عليها من خلال المعلومات التالية: -

1 – محطة معالجة صرف صحى الحسنة تكلفت 30 مليون جنيه بقرية الحسنة، ودخلت الخدمة بعد التشغيل التجريبى، وتبلغ طاقتها التصميمية 70 لتر ثانية ومحطة رفع صرف صحى فرعية تبلغ طاقتها التصميمية 20 لتر لكل ثانية، والتكلفة الإجمالية للمحطة بلغت بتكلفة 30 مليون جنيه، والمحطة تخدم 7 ألف مواطن بقرية الحسنة وتوابعها بمركز طما، والمشروع يتكون من شبكات انحدار بطول 8 كيلو مترات وخط طرد بطول 1.3 كيلو متر، وأن مشروعات الصرف الصحى تساهم فى الحد من مخاطر التلوث البيئى وتحسين الحالة الصحية والمعيشية للمواطنين.

2 – محطة معالجة صرف صحى الدناقلة بمركز المنشاة، عقب الانتهاء منها بنسبة تنفيذ 100%، بتكلفة إجمالية 250 مليون جنيه، والمحطة تقع بقرية الدناقلة، ونسبة التنفيذ بالمشروع وصلت 100% ودخلت الخدمة بعد التشغيل التجريبى والمحطة تبلغ طاقتها التصميمية 35 ألف متر مكعب لكل يوم، والتكلفة الإجمالية للمحطة بلغت بتكلفة 250 مليون جنيه، وتبلغ المساحة الإجمالية للمحطة 25 فدان والمحطة تخدم 300 ألف مواطن بمدينة المنشاة وقرى أولاد حمزة وأولاد جبارة وجزيرة أولاد حمزة والنويرات والرشايدة وأولاد سلامة والدناقلة.