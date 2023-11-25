اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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آلاف الإسرائيليين يتظاهرون فى تل أبيب للمطالبة بعودة جميع "المحتجزين"

السبت، 25 نوفمبر 2023 08:12 م
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون فى تل أبيب للمطالبة بعودة جميع "المحتجزين" تل أبيب
أ ش أ

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 احتشد آلاف الإسرائيليين فى تل أبيب؛ للمطالبة بعودة جميع "المحتجزين" لدى حركة حماس، فيما قال رئيس الأركان الإسرائيلى هرتسى هاليفى إنه سيجرى استئناف الهجوم البرى على غزة بعد الهدنة.

وذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية - على موقها الإلكترونى - أن آلاف الأشخاص تجمعوا اليوم /السبت/ فى تل أبيب وطالبوا بالإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين الذين "تحتجزهم" حركة حماس. وكان عنوان التجمع "50 يوما من الجحيم - لن نتوقف حتى يعود الجميع".

من جانبه، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسى هاليفي، اليوم إنه "فى نهاية فترة التوقف العملياتي، سنعود على الفور إلى عملياتنا وهجومنا فى غزة".

 

 







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