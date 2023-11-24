اليوم السابع
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الجمعة، 24 نوفمبر 2023 12:21 ص
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9502 مراسلة إلى وحدة التواصل المؤسسى الرقمى بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 12:00 ص
9502 مراسلة إلى وحدة التواصل المؤسسى الرقمى بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
كتبت ريهام الباشا

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كشفت بيانات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن عدد المراسلات الإليكترونية التي تعاملت معها منظومة التواصل المؤسسي الرقمي بين الجهاز والوحدات الإدارية المختلفة، وذلك في إطار تفعيل منظومة التواصل المؤسسي الرقمي بشكل تجريبي تمهيدا لإلغاء التعامل الورقي بين وحدات الجهاز الإداري للدولة. 
 
ونشر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة علي صفحته الرسمية "فيسبوك" بعض الجهود التي بذلها الجهاز خلال شهر أكتوبر الماضي، ومن هذه الجهود تعامل الجهاز مع عدد من المراسلات الإلكترونية استقبلها من 212 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة بإجمالي 9502 مراسلة، وشملت تلك الجهات ما يلي:
 
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