اليوم السابع
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الجمعة، 24 نوفمبر 2023 03:54 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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8 معلومات عن مدفن المخلفات الصلبة بالمراغة شمال سوهاج.. تكلفته 62 مليون جنيه

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 03:00 ص
8 معلومات عن مدفن المخلفات الصلبة بالمراغة شمال سوهاج.. تكلفته 62 مليون جنيه أعمال إنشاء المدفن الصحي
سوهاج محمود مقبول

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تشهد محافظة سوهاج، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالنهوض بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بمختلف محافظات الجمهورية؛ لإحداث تحسن مستمر فى مستوى تلك الخدمة التى تمس حياة المواطنين، بما يساهم فى الحفاظ على الشكل الحضارى للشوارع الرئيسية والفرعية، والمدن والمراكز والأحياء والقرى، بما يحقق رضا المواطنين.
 
 وفى هذا الشأن تم إنشاء المدفن الصحى للقمامة والمخلفات الصلبة بمركز المراغة شمال محافظة سوهاج لخدمة المجتمع من خلال المعلومات التالية تعرف على المدفن الصحى: -
 
1 – إنشاء المدفن جاء تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
2 – مكان المدفن يوجد بمركز ومدينة المراغة شمالى سوهاج.
3 – مساحة المدفن بلغت 20 فدان تقريبا.
4 – تكلفة المدفن تصل إلى 62 مليون جنيه.
5 – المشروع ضمن البرنامج الوطنى للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.
6 – المشروع يأتى بالتعاون بين وزارات " التنمية المحلية، والبيئة، والتخطيط، والهيئة العربية للتصنيع".
7 – تم تسليم موقع العمل للشركة المنفذة.
8 – اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج وجه بتذليل كافة المعوقات؛ للإنتهاء من المشروع فى المواعيد والجداول الزمنية المحددة
 
أرض المدفن
أرض المدفن

أعمال التسوية
أعمال التسوية

أعمال التمهيد بالمدفن
أعمال التمهيد بالمدفن

البدء فى غنشاء المدفن
البدء فى غنشاء المدفن

المدفن على مساحة 20 فدان
المدفن على مساحة 20 فدان

إنطلاق الاعمال
إنطلاق الاعمال

بدء إنشاء مدفن صحي بالمراغة
بدء إنشاء مدفن صحي بالمراغة

مكان المدفن بالمراغة
مكان المدفن بالمراغة

نزول المعدات بالمدن للعمل
نزول المعدات بالمدن للعمل

 







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