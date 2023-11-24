10معلومات عن مشروع مجمع مواقف عدلى منصور ببنى سويف .. تعرف عليها

بنى سويف هانى فتحى

يعد مشروع إنشاء ،مجمع مواقف عدلى منصور ، بمدينة بنى سويف ، أحد أهم المشروعات ، التى يتم تنفيذها داخل المدينة ، وخاصة أن المشروع يقضى على المسافة المرورية داخل المدينة ، ويخفف العبىء عن المواقف القديمة.

وينشر اليوم السابع بعض المعلومات عن مجمع مواقف عدلى منصور ببنى سويف

1/ مجمع مواقف عدلى منصور يتم تنفيذه بالتعاون بين المحافظة والهيئة العامة للطرق والكبارى بوزارة النقل

2/مجمع مواقف عدلى منصور، المقام على مساحة 22 ألف متر

3/ المجمع يضم موقفين الأول للمحافظات والثانى للمراكز

4/موقف المحافظات يشمل ساحة انتظار على 13 ألف متر

5/الطاقة الاستيعابية لموقف المحافظات 445 سيارة

6/موقف للمراكز يضم ساحة انتظار على 5500 متر

7/ الطاقة الاستيعابية لموقف المراكز 150 سيارة

8/ مجمع المواقف يضن مجمع خدمى وإدارى ،محلات تجارية وأكشاك تحصيل ومسجد، نقطة أمنية، مكتب بريد، عيادة، غرفة صراف آلى

9/تم الانتهاء من أعمال الإحلال والخرسانة العادية والمسلحة ، والعادية والمسلحة للسور الخارجية

10/ الموقف سيتم الانتهاء منه قريبا ودخوله الخدمة للقضاء على الكثافة المرورية بالمدينة