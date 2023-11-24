10معلومات عن مشروع مجمع مواقف عدلى منصور ببنى سويف .. تعرف عليها

يعد مشروع إنشاء ،مجمع مواقف عدلى منصور ، بمدينة بنى سويف ، أحد أهم المشروعات ، التى يتم تنفيذها داخل المدينة ، وخاصة أن المشروع يقضى على المسافة المرورية داخل المدينة ، ويخفف العبىء عن المواقف القديمة.
وينشر اليوم السابع بعض المعلومات عن مجمع مواقف عدلى منصور ببنى سويف
1/ مجمع مواقف عدلى منصور يتم تنفيذه بالتعاون بين المحافظة والهيئة العامة للطرق والكبارى بوزارة النقل
2/مجمع مواقف عدلى منصور، المقام على مساحة 22 ألف متر
3/ المجمع يضم موقفين الأول للمحافظات والثانى للمراكز
4/موقف المحافظات يشمل ساحة انتظار على 13 ألف متر
5/الطاقة الاستيعابية لموقف المحافظات 445 سيارة
6/موقف للمراكز يضم ساحة انتظار على 5500 متر
7/ الطاقة الاستيعابية لموقف المراكز 150 سيارة
8/ مجمع المواقف يضن مجمع خدمى وإدارى ،محلات تجارية وأكشاك تحصيل ومسجد، نقطة أمنية، مكتب بريد، عيادة، غرفة صراف آلى
9/تم الانتهاء من أعمال الإحلال والخرسانة العادية والمسلحة ، والعادية والمسلحة للسور الخارجية
10/ الموقف سيتم الانتهاء منه قريبا ودخوله الخدمة للقضاء على الكثافة المرورية بالمدينة
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