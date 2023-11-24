وفاة إمام مسجد سيدي محمد أبو ذكري بالمنوفية عقب أداء الصلاة

وأصدرت مديرية الأوقاف بمحافظة المنوفية، قالت فيه بمزيد من الرضا والتسليم لقضاء الله وقدره تتقدم مديرية أوقاف المنوفية وجميع العاملين بها، وعلي رأسهم الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الشيخ إبراهيم عبد الفتاح إبراهيم إمام وخطيب مسجد سيدي محمد أبو ذكري بناحية ميت مسعود شبين الكوم سائلين المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

وأناب فضيلة الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية وفداً رفيع المستوي لتقديم واجب العزاء غداً، وتشييع الجنازة من مسجد سيدي علي الرهبي مسقط رأسه بقرية الراهب شبين الكوم .