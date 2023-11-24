وصول رؤساء وممثلى الأحزاب مؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي للدقهلية

بدأ العديد من رؤساء الأحزاب والمواطنين، التوافد علي المؤتمر الشعبي الذي ينظمه حزب المستقلين الجدد، داخل مدينة نبروه في محافظة الدقهلية، بحضور عدد من رؤساء الأحزاب والكنيسة

وتشهد مدينة نبروه بمحافظة الدقهلية اليوم، تنظيم مؤتمر حاشد من يتظمه حزب المستقلين الجدد، وبحضور عدد من روساء الأحزاب وأهالي المدينة تأيبدا ودعما للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، خلال إنتخابات الرئاسة المصرية المقبلة

ويقام المؤتمر في تمام الساعة الرابعة مساء، في قاعة نادي الزراعين داخل مدينة نبروه، بتنظيم وإشراف حزب المستقلين الجدد برئاسة الدكتور هشام عناني، وحضور عدد من رؤساء أحزاب التحالف الوطني علي مستوي الجمهورية، حيث يحضر المؤتمر الدكتور حسين أبو العطا رئيس حزب المصريين، الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، طارق درويش رئيس حزب الأحرار، تيسير مطر، رئيس حزب إردة جيل، القمص يؤنس بطرس راعي كنيسة نبروه

وتشهد محافظات مصر خلال هذة الفترة منافسات شرسة وحملات دعائية للمرشحين الأربعة، والمتنافسين للفوز بمقعد رئاسة جمهورية مصر العربية 2024، خلال الفترة المقبلة، والتي قررت الهيئة العليا للإنتخابات إقامتها في الخارج أيام 1،2،3 من شهر ديسمبر، وفي الداخل أيام 10،11،12 من نفس الشهر