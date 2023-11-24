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وصول جثامين 10 شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد انتشالهم من منطقة البيدر

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 12:43 م
وصول جثامين 10 شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد انتشالهم من منطقة البيدر شهداء فلسطين
كتب محمد شعلان

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أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية ،في خبر عاجل بوصول جثامين 10 شهداء مستشفى شهداء الأقصى بعد انتشالهم من منطقة البيدر بجنوب مدينة غزة.







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