وصول جثامين 10 شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد انتشالهم من منطقة البيدر

أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية ،في خبر عاجل بوصول جثامين 10 شهداء مستشفى شهداء الأقصى بعد انتشالهم من منطقة البيدر بجنوب مدينة غزة.
وصول جثامين 10 شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد انتشالهم من منطقة البيدرالجمعة، 24 نوفمبر 2023 12:43 م
شهداء فلسطين
كتب محمد شعلان
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