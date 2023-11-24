وصول جثامين 10 شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد انتشالهم من منطقة البيدر

كتب محمد شعلان

أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية ،في خبر عاجل بوصول جثامين 10 شهداء مستشفى شهداء الأقصى بعد انتشالهم من منطقة البيدر بجنوب مدينة غزة.