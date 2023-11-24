اليوم السابع
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وصول الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى الضفة

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 08:27 م
وصول الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى الضفة احتفالات بوصول الأسرى
أ ش أ

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وصلت الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين المحررين من السجون الإسرائيلية، مساء اليوم /الجمعة/، إلى بلدة "بيتونيا" الواقعة غرب محافظة رام الله والبيرة.

ويبلغ عدد الدفعة الأولى من الأسرى المُحررين 39 فلسطينيًا من النساء والأطفال تحت سن الـ 18 عاما


ونشر، فى وقت سابق اليوم، نادى الأسير الفلسطينى وهيئة شؤون الأسرى قائمة بأسماء الـ 39 المُحررين وجميعهم من سكان الضفة الغربية، بما فيها القدس.


واستقبل الفلسطينيون الأسرى المحررين بالاحتفالات.


وفى وقت سابق اليوم، اعتدى جنود الاحتلال الإسرائيلى على ذوى الأسرى المنوى الإفراج عنهم، كما اعتدى على الصحفيين عند سجن "عوفر" الإسرائيلى فى بيتونيا، حيث كانوا ينتظرون وصول الأسرى







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