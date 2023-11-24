نقل 39 أسيرا من السجون الإسرائيلية إلى سجن معسكر عوفر تمهيدا للإفراج عنهم

كتب محمد شعلان

أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي نقلت 39 أسيرا من السجون الاسرائيلية إلى سجن معسكر عوفر من ضمنهم 24 أسيرة و15 اسيرا تمهيدا للإفراج عنهم خلال الساعات القادمة.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، منذ قليل اليوم الجمعة، حيز التنفيذ، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وتستمر الهدنة لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات، والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.