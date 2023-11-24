ندوه تثقيفية عن الشخصيات البارزة فى محافظة الشرقية بمركز شباب ناصر.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

قال الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة ب الشرقية ، ان الإدارة العامة للشباب نظمت ندوة تثقيفية بعنوان" اعرف بلدك"( الشخصيات البارزة في محافظة الشرقية) وذلك بحضور 50 شاب وفتاه من أعضاء وعضوات مركز شباب ناصر بمدينة الزقازيق.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة قيام محسن رمضان جنادي كبير معلمين بالتربية والتعليم بتقديم الندوة والتي أوضح فيها دور الشخصيات البارزة في المحافظة وتأثيرها علي سلوك الفرد والمجتمع وذلك بهدف غرس روح الولاء والإنتماء عند الشباب تجاه وطنهم ليساهموا في بنائه ورفعته وتم فتح باب الحوار والرد علي اسئلة واستفسارات الحضور.

من جانبه، أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،بمجهودات مديرية الشباب والرياضة في ‏تقديم أوجه الرعاية والدعم ‏المادي والمعنوي للشباب والطلائع وفتح مجالات جديدة لتنمية القدرات وصقل المهارات وخاصة نوادي الفتاه المرأة بتعلم حرف يدوية تمكن الفتيات والسيدات من إقامة مشروعات خاصة تدر عليهم دخلا ثابتا ليحيوا حياه كريمة.