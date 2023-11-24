مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر انهارت عليهم حفرة فى قرية الكلح بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب خامس، مساء الجمعة، فى حادث انهيار حفرة عليهم داخل قرية كلح القارة التابعة لمركز إدفو، شمال أسوان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة إدفو، يفيد بمصرع 4 أشخاص مجهولى الهوية تم نقلهم إلى مشرحة إدفو، وإصابة آخر تم نقله إلى مستشفى حورس بإدفو، وذلك داخل قرية كلح القارة بمركز إدفو، ووجه مدير أمن أسوان إدارة البحث الجنائى بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث.

وتبين من التحريات الأولية، أن الحادث وقع فى القرية نتيجة انهيار حفرة عميقة - نتيجة تنقيب - على المجنى عليهم والذين تم انتشالهم بواسطة الحماية المدنية وجارى الكشف عن هويتهم، فيما أصيب فى الحادث "ا.ف.س" شاب، 30 سنة، بإصابات بالغة فى الوجه، وجارى كشف ملابسات الحادث كاملة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.