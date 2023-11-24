اليوم السابع
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الجمعة، 24 نوفمبر 2023 01:10 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصرع سيدة وإصابة 3 آخرين فى حادث انقلاب سيارة أجرة بالوادى الجديد

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 01:02 م
مصرع سيدة وإصابة 3 آخرين فى حادث انقلاب سيارة أجرة بالوادى الجديد جثة
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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لقيت سيدة مسنة مصرعها وأُصيب 3 آخرين وجميعهم من أسرة واحدة ،اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة أجرة على طريق الخارجة أسيوط بالوادى الجديد وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي ، وجرى إيداع جثة المتوفية في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة وتحرر محضر بالحادث وجارى إستكمال التحقيقات.
 
ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد، من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة سيدة و مصابين في حادث على طريق الخارجة أسيوط وتبين انقلاب سيارة أجرة تاكسي بطريق "الخارجة  أسيوط" بالقرب من بوابة قرية "المنيرة" شمال مدينة الخارجة مما أسفر عن مصرع صباح محمد احمد قطب، 62 سنة، وإصابة كل من أسماء سيد محمود، 31 سنة ووالدها سيد محمود أحمد 63 سنة، و شقيقها أحمد 28 سنة، مقيمون بمحافظة أسيوط.
 
 
 
 
 
 

 







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