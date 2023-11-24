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محافظ المنوفية: متابعات ميدانية لأعمال صيانة أعمدة الإنارة

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 10:47 ص
محافظ المنوفية: متابعات ميدانية لأعمال صيانة أعمدة الإنارة جانب من صيانة الأعمدة
المنوفية - محمود شاكر

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أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة الدورية لصيانة أعمدة الإنارة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، للتأكد من انتظام سير منظومة العمل وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة.
 
يأتى ذلك في إطار الخطة الشاملة لمراجعة الحالة الفنية لأعمدة وشبكات الإنارة بنطاق المحافظة للتحقق من مراعاتها لكافة اشتراطات الأمن والسلامة، حفاظا على أرواح المواطنين وتزامناً مع موسم الشتاء.
 
فيما كثفت الوحدات المحلية لمركزى الشهداء وبركة السبع المرور الميدانى لمتابعة صيانة شبكات الإنارة و الكهرباء وإزالة كافة الوصلات العشوائية والغير مؤمنة وإصلاح كافة الأعطال بها وتجديد الأعمدة المتهالكة.
 
وفى نفس السياق، واصلت باقى مراكز وقرى محافظة المنوفية عملها غة صيانة شبكات الإنارة الكهرباء، تنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية للحفاظ على المواطنين. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






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