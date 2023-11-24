مؤتمر حاشد لحزب مصر الحديثة بكفر الشيخ لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى.. صور

وظهر المواطنون في المؤتمر وهم يحملون الأعلام المصرية، ويهتفون دعمًا للرئيس السيسي لتولي فترة رئاسية جديدة، وشهد المكان المخصص لإقامة المؤتمر سواء في الشادر الذي أقامه حزب مصر الحديثة، أو خارج السرادق.

ومن جانبه قال اللواء مراد القطان، أمين حزب مصر الحديثة بكفر الشيخ، أن الجميع خرج اليوم ليعلن دعمه للرئيس السيسي، وذلك لما تواجه مصر من تحديات داخليًا وخارجيًا مما يجعله الرجل المناسب لقيادة البلاد في الفترة القادمة، مشيراً إلى أن كفر الشيخ ستثبت أنها من المحافظات الأولى التي ستزحف نحو صناديق الإقتراع للإدلاء بأصواتهم، لصالح المرشح عبدالفتاح السيسي،.

وأكد اللواء أحمد فهمي، أمين عام الحزب، نؤيد ونبارك وندعم المرشح عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مطالبا كل الشعب المصري، عامة، وأهالي كفر الشيخ خاصة، الخروج يوم 10و11و12 ديسمبر المقبل، لنثبت للعالم كله إرادة الشعب لاختيار الرئيس المناسب عبدالفتاح السيسي، معدداً أسباب اختيار الحزب، مرشحا لرئاسة الجمهورية.

وقالت الدكتورة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن حزب مصر الحديثة بمحافظة كفر الشيخ، أنها سعيدة بتواجد عدد كبير من أهالي قرية شباس عمير، التى دائمًا ما تضرب المثل في الخروج للإنتخابات كغيرها من قرى محافظة كفر الشيخ، مؤكدة أن حزب مصر الحديثة أخرج كوادر على مستوى المحافظة، إضافة لوجود كوادر على مستوى الجمهورية، وموجهه الشكر للدكتور وليد دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة.

واستكملت هياط الطباخ، عضو الحملة الرئاسية للرئيس السيسي علي مستوي محافظة كفر الشيخ، أنها جاءت ترسل رسائل باسم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وباسم الحملة الرسمية، المتواجدة بالمحافظة حالياً، ومن بين تلك الرسائل أن مبادرة حياة كريمة شملت العديد من القرى على مستوى الجمهورية، ومنها قرى مركز بمطوبس.

وأضافت الطباخ، أن الرئيس أطلق مبادرة للقضاء على فيروس سي، التي دائمًا ما كان يعاني منه كل بيت في مصر ـ وتحقق له ما أراد، وكان أهالينا في معاناة طوال السنوات الماضية، وتعددت المبادرات الرئاسية التي استفاد منها الملايين من أبناء مصر في كافة المحافظات المصرية، وفي عهد الرئيس، نالت المرأة، ونال الشباب وذوي الهمم حقوق لم تكن متوفرة لهم، مشيرة إلى أنها تعلم أن محافظة كفر الشيخ ستضرب المثل في التوافد على لجان الاقتراع أيام 10 و11 و 12 ديسمبر المقبل، ليعلنوا للعالم بأن مصر تقف خلف رئيسها.

وأكد القمص جورجي، راعي كنيسة ماري جرجس، أن مصر تنعم بالأمن والأمان، والرئيس عبدالفتاح السيسي، بذل الكثير من أجل مصر من مشروعات، وأعاد لها مكانتها الدولية، فأصبحت مصر لها كلمتها ومكانتها، ولابد من الخروج لدعم عبدالفتاح السيسي، رئيسا للجمهورية.

وقال الشيخ جمال الزيات، ممثل الأزهر، أن مصر التي احتضنت الأزهر، ليخرج العلم والعلماء لنشر تعليم الدين الاسلام الوسطي، واليوم جئنا، لنعلن للجميع أن الأزهر مع وخلف الرئيس عبد الفتاح السيس، لأن مواقفه لا تنسى، بفضل الله ثم بوجود الرئيس ،أصبحت مصر أرض الأمن والأمان، فقد عهدناه أمينا وقويا،وعرفناها في أحلك الظروف، يحمل روحه على كتفه من أجل مصر، فحان الأوان لرد الجميل، والجميع يعلم ما بذله الرئيس من أجل مصر.



الحضور خلال مؤتمر حزب مصر الحديثة



تواحجد كبير في مؤتمر حزب مصر الحديثة



جانب من قيادات الحزب



قيادات حزب مصر الحديثه وممثلي الازهر والكنيسة