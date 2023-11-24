مؤتمر حاشد بمدينة نبروه فى الدقهلية لدعم المرشح الرئاسى السيسى

الدقهلية - محمد الحبشى

تشهد مدينة نبروه بمحافظة الدقهلية اليوم، تنظيم مؤتمر حاشد من أهالي المدينة تأييدا ودعما للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، خلال إنتخابات الرئاسة المصرية المقبلة.

ويقام المؤتمر في تمام الساعة الرابعة مساء، داخل مدينة نبروه، بتنظيم وإشراف حزب المستقلين الجدد برئاسة الدكتور هشام عناني، وحضور عدد من رؤساء أحزاب التحالف الوطني علي مستوي الجمهورية.

وتشهد محافظات مصر خلال هذة الفترة منافسات شرسة وحملات دعائية للمرشحين الأربعة، والمتنافسين للفوز بمقعد رئاسة جمهورية مصر العربية 2024، خلال الفترة المقبلة، والتي قررت الهيئة العليا للإنتخابات إقامتها في الخارج أيام 1،2،3 من شهر ديسمبر، وفي الداخل أيام 10،11،12 من نفس الشهر.