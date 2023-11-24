اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 نوفمبر 2023 04:10 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

مؤتمر حاشد بمدينة نبروه فى الدقهلية لدعم المرشح الرئاسى السيسى

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 03:02 م
مؤتمر حاشد بمدينة نبروه فى الدقهلية لدعم المرشح الرئاسى السيسى الرئيس عبد الفتاح السيسى
الدقهلية - محمد الحبشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تشهد مدينة نبروه بمحافظة الدقهلية اليوم، تنظيم مؤتمر حاشد من أهالي المدينة تأييدا ودعما للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، خلال إنتخابات الرئاسة المصرية المقبلة.
 
ويقام المؤتمر في تمام الساعة الرابعة مساء، داخل مدينة نبروه، بتنظيم وإشراف حزب المستقلين الجدد برئاسة الدكتور هشام عناني، وحضور عدد من رؤساء أحزاب التحالف الوطني علي مستوي الجمهورية.
 
وتشهد محافظات مصر خلال هذة الفترة منافسات شرسة وحملات دعائية للمرشحين الأربعة، والمتنافسين للفوز بمقعد رئاسة جمهورية مصر العربية 2024، خلال الفترة المقبلة، والتي قررت الهيئة العليا للإنتخابات إقامتها في الخارج  أيام 1،2،3 من شهر ديسمبر، وفي الداخل أيام  10،11،12 من نفس الشهر.
 






إنتخابات الرئاسة المصرية 2024

تنافسات الرئاسة

مقعد رئيس الجمهورية

مرشحين الرئاسة

عبدالفتاح السيسي

مؤتمر

مؤتمرات إنتخابية

دعاية إنتخابية

حملات ومؤتمرات




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة