لمحبى القراءة.. اعرف كيفية الاستفادة من فهرس مكتبة الإسكندرية الإلكترونى

الإسكندرية جاكلين منير

فهرس مكتبة الإسكندرية الإلكتروني (OPAC)، هو فهرس إلكتروني يمكن من خلاله الوصول إلى مصادر المعلومات المختلفة الموجودة داخل المكتبة من الكتب، والمواد السمعية والبصرية، والدوريات، والرسائل العلمية، والخرائط وذلك سواء من داخل أو خارج المكتبة.

ويمكن استخدامه للبحث في مجموعة المكتبة حسب موضوع معين، مؤلف، عنوان، كلمات رئيسية، ومتاح على الموقع مقاطع فيديو تعليمية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية توضح كيفية استخدام فهرس المكتبة الإلكتروني.

ويوجد بقاعة الاطلاع الرئيسية أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالفهرس الإلكتروني للمكتبة (OPAC)، وهي متوفرة بجميع مستويات المكتبة من المستوى الأول العلوي (F1) وحتى المستوى الرابع السفلي (B4) والتي يمكن استخدامها في البحث عن الكتب او أى من مصادر المعلومات الاخرى.

وتضم المكتبة حاليا ، ما يقرب من 2 مليون كتاب ، بمختلف لغات العالم ، و 12 مركزًا للبحث الأكاديمي ، مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط،مركز دراسات الخطوط،مركز الدراسات والبرامج الخاصة،المعهد الدولي للدراسات المعلوماتية،مركز المخطوطات، مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي ومقره القاهرة،مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية،برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية،مركز دراسات الحضارة الإسلامية،مركز الدراسات القبطية،مركز الدراسات الاستراتيجية،برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي،مركز الفنون

كما تضم المكتبة 17 معرضًا دائمًا،وهى الإسكندرية عبر العصور: مجموعة محمد عوض ، عالم شادي عبد السلام ،الخط العربي: مجموعة محمد إبراهيم ،الآلات الفلكية والعلمية عند العرب في القرون الوسطى (فرسان السماء)،تاريخ الطباعة: مطبعة بولاق ،متحف الفنان محمد شاكر ، كتاب الفنان ،محيي الدين حسين: مشوار إبداعي ، مجموعة رعاية النمر وعبد الغني أبو العينين (الفن الشعبي العربى) ، سيف وأدهم وانلي: الحركة والفن ، مختارات من أعمال آدم حنين ، مختارات من أعمال أحمد عبد الوهاب ، مختارات من أعمال حسن سليمان ، فاروق شحاتة: تجربة ممتدة،مختارات من فن الكاريكاتير ،محمد حسنين هيكل.. رحلة حياة،ناجي شاكر... شغف التجربة والاكتشاف ،و4 قاعات للمعارض الفنية المؤقتة ، مع مركز للمؤتمرات يتسع لآلاف الأشخاص ، بالإضافة الى6 مكتبات متخصصة ابرزها مكتبة الخرائط و مكتبة النشئ و مكتبة المكفوفين .

ودشن المعهد الدولي للدراسات المعلوماتية بمكتبة الإسكندرية مستودع الأصول الرقمية لإنشاء وصيانة مجموعة المكتبة الرقمية.

ويعد المستودع أرشيفًا لجميع الوسائط من كتب وشرائح وأفلام نيجاتيف وخرائط ومواد سمعية وبصرية. وهو يوفر الوصول إلى هذه المجموعة الرقمية من خلال أدوات بحث وتصفح على الإنترنت.

ويتيح الموقع حاليًّا أكثر من مائتي وعشرة آلاف كتاب وخمس وثلاثين ألف صورة.

جميع الكتب غير الخاضعة لحقوق النشر متوفرة لمستخدمي الإنترنت كاملةً.

أما الكتب الخاضعة لحقوق النشر، فيمكن لمستخدمي الإنترنت تصفح 5% من الكتاب، بينما يتاح الكتاب كاملاً من داخل المكتبة. كما تتوفر بعض النسخ الورقية أيضًا. ويمكن البحث في جميع الكتب بالموضوع أو المؤلف أو العنوان.











