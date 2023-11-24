وذكرت اللجنة - في بيان وفق ما نقله موقع الأمم المتحدة الإلكتروني - أن نقل البضائع عن طريق السكك الحديدية بين أوروبا وآسيا سيكون أسهل وأسرع وأرخص بعد اعتماد المعاهدة الدولية الأسبوع الماضي لتبسيط تجارة السكك الحديدية عبر الحدود.



وقالت تاتيانا مولسيان الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، إن المعاهدة تعني أيضًا أخبارًا جيدة للعمل المناخي، نظرًا لأن الشحن بالسكك الحديدية يصدر غازات دفيئة أقل بمقدار 5.7 مرة من النقل البري لكل طن كيلومتر.



وقد شهد الشحن بالسكك الحديدية بين الصين وأوروبا بالفعل زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة لأنه أسرع بكثير من الشحن البحري وأقل تكلفة من النقل الجوي.